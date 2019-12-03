Пьяный водитель пробил стену и въехал в зал во время гандбольного матча. Видео
Во время матча молодёжного чемпионата Швеции по гандболу произошёл необычный инцидент. Стену спортивного зала пробил автомобиль. Игроки и зрители в ужасе выбежали из арены в Мерсте (пригород Стокгольма).
Видео инцидента доступно на «Чемпионате».
«Срочно покиньте спортивный зал. Мы пока не знаем, что происходит. Все выходите. Убедитесь, чтобы все были эвакуированы из зала», — прозвучало в колонках после случившегося.
29-летний водитель получил небольшие повреждения и был доставлен в больницу. После получения медицинской помощи он был арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает Aftonbladet. В шведских СМИ и соцсетях появились слухи о том, что произошедшее было терактом, но полиция их опровергла.
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