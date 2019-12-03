Шахматные чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут в «Лужниках»

Определилось место проведения чемпионатов мира по рапиду и блицу 2019 года в Москве. Турниры пройдут в VIP-зоне БСА «Лужники», сообщила пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в «Твиттере».

Церемония открытия состоится 25 декабря. Турнир по рапиду пройдёт с 26 по 28 декабря, по блицу — 29-30 декабря. Общий призовой фонд обоих турниров составит $ 1 млн.

Россия второй год подряд будет принимать шахматные чемпионаты мира по рапиду и блицу. В прошлом году турниры состоялись в Санкт-Петербурге. У мужчин в рапиде победу одержал наш Даниил Дубов, в блице первенствовал норвежец Магнус Карлсен, чемпион мира по классическим шахматам. У женщин в рапиде первой стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, в блице победила россиянка Екатерина Лагно.