Шахматные чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут в «Лужниках»
Определилось место проведения чемпионатов мира по рапиду и блицу 2019 года в Москве. Турниры пройдут в VIP-зоне БСА «Лужники», сообщила пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в «Твиттере».
Церемония открытия состоится 25 декабря. Турнир по рапиду пройдёт с 26 по 28 декабря, по блицу — 29-30 декабря. Общий призовой фонд обоих турниров составит $ 1 млн.
Россия второй год подряд будет принимать шахматные чемпионаты мира по рапиду и блицу. В прошлом году турниры состоялись в Санкт-Петербурге. У мужчин в рапиде победу одержал наш Даниил Дубов, в блице первенствовал норвежец Магнус Карлсен, чемпион мира по классическим шахматам. У женщин в рапиде первой стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, в блице победила россиянка Екатерина Лагно.
- 3 декабря 2019
-
19:21
-
19:09
-
18:56
-
18:55
-
18:20
-
18:12
-
17:54
-
17:44
-
17:31
-
16:37
-
16:20
-
15:55
-
15:45
-
14:40
-
14:17
-
14:01
-
13:24
-
13:17
-
13:07
-
12:45
-
12:44
-
12:30
-
12:02
-
11:39
-
11:34
-
10:12
-
09:53
-
09:21
-
00:39
-
00:32
-
00:26
- 2 декабря 2019
-
23:59
-
23:36
-
23:08
-
22:55
Партнерский контент