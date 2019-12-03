Фигуристка Ксения Синицына: очень хочется уже выступать на взрослом уровне
15-летняя российская фигуристка Ксения Синицына заявила, что хочет поскорее перейти на взрослый уровень. Также спортсменка рассказала о своих любимых фигуристах.
Синицына выступит в финале юниорского Гран-при, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине (Италия).
«Хочу попасть на Олимпийские игры, но для этого нужно много тренироваться. Чтобы побеждать, сейчас надо прыгать четверные и тройной аксель. Поэтому стараюсь разучивать сложные элементы.
Нравится, как катаются Женя и Лиза, Нэйтан Чен. Очень хочется уже выйти на взрослый уровень. Могу показать сложные прыжки, когда выучу их и вставлю в программу. Мой соперник — только я. Выхожу на старт и делаю всё для себя», — сказала Синицына в интервью Первому каналу.
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