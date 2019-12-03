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Сборная России по лыжным гонкам назвала состав на этап КМ в Лиллехаммере

Сборная России по лыжным гонкам назвала состав на этап КМ в Лиллехаммере
Другие / Лыжный спорт 0

Федерация лыжных гонок России опубликовала на официальном сайте список спортсменов, которые 7-8 декабря выступят в составе национальной команды на втором этапе Кубка мира в Лиллехамере (Норвегия).

Мужчины:
Александр Большунов (Архангельская область)
Андрей Ларьков (Республика Татарстан)
Евгений Белов (Тюменская область)
Денис Спицов (Тюменская область)
Сергей Устюгов (ХМАО-Югра)
Иван Якимушкин (Тюменская область)
Илья Порошкин (Республика Коми)

Женщины:
Диана Головань (Республика Хакасия)
Лидия Дуркина (Санкт-Петербург)
Алиса Жамбалова (Республика Бурятия)
Анна Нечаевская (Республика Татарстан)
Яна Кирпиченко (Алтайский край / Красноярский край)
Наталья Непряева (Архангельская область)
Ольга Царёва (Республика Коми)

На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) сборная России завоевала одну медаль. В классической гонке с раздельным стартом на 10 километров у женщин обладательницей бронзовой награды стала Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок мира. Рука (Финляндия)
Второй этап. Лиллехаммер (Норвегия). Расписание

7 декабря — скиатлон 15/30 км
12:55. Женщины
14:20. Мужчины

8 декабря — эстафета 4х5 и 4х7,5 км
12:15. Женщины
13:35. Мужчины.

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