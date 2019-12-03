Сборная России по лыжным гонкам назвала состав на этап КМ в Лиллехаммере

Федерация лыжных гонок России опубликовала на официальном сайте список спортсменов, которые 7-8 декабря выступят в составе национальной команды на втором этапе Кубка мира в Лиллехамере (Норвегия).

Мужчины:

Александр Большунов (Архангельская область)

Андрей Ларьков (Республика Татарстан)

Евгений Белов (Тюменская область)

Денис Спицов (Тюменская область)

Сергей Устюгов (ХМАО-Югра)

Иван Якимушкин (Тюменская область)

Илья Порошкин (Республика Коми)



Женщины:

Диана Головань (Республика Хакасия)

Лидия Дуркина (Санкт-Петербург)

Алиса Жамбалова (Республика Бурятия)

Анна Нечаевская (Республика Татарстан)

Яна Кирпиченко (Алтайский край / Красноярский край)

Наталья Непряева (Архангельская область)

Ольга Царёва (Республика Коми)



На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) сборная России завоевала одну медаль. В классической гонке с раздельным стартом на 10 километров у женщин обладательницей бронзовой награды стала Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок мира. Рука (Финляндия)

Второй этап. Лиллехаммер (Норвегия). Расписание

7 декабря — скиатлон 15/30 км

12:55. Женщины

14:20. Мужчины

8 декабря — эстафета 4х5 и 4х7,5 км

12:15. Женщины

13:35. Мужчины.