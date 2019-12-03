Сборная России по мини-футболу проиграла Венгрии в товарищеской встрече

Сборная России по мини-футболу уступила команде Венгрии во втором товарищеском матче. Поединок, который прошёл в Веспреме, завершился победой хозяев со счётом 2:1.

У сборной России отличился Артём Ниязов. В составе венгерской команды дубль оформил Давид Ричард.

Ранее в первой игре сборная России нанесла поражение сопернику со счётом 3:2. Эта встреча стала исторической для форварда «Тюмени» Ивана Милованова, который провёл 86-й матч в футболке национальной команды. Для сборной России это рекордный показатель. До этого рекорд принадлежал Владиславу Шаяхметову, в активе которого 85 поединков.

Мини-футбол. Товарищеский матч

Венгрия – Россия – 2:1 (0:1)