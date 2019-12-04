Казанский «Зенит» проиграл на старте клубного чемпионата мира по волейболу
Казанский «Зенит» в стартовом туре клубного чемпионата мира по волейболу в Бетине (Бразилия) проиграл «Сада Крузейро» (Бразилия) со счётом 0:3 (20:25, 20:25, 22:25). Самым результативным игроком встречи стал диагональный «Сада Крузейро» Эвандро, набравший 16 очков. В составе «Зенита» 12 очков в активе Максима Михайлова.
В другом матче предварительного раунда итальянский клуб «Любе Чивитанова» оказался сильнее катарского «Аль-Райяна» – 3:0 (25:16, 25:18, 25:13).
Следующим соперником российского клуба будет «Аль-Райян». Игра состоится сегодня, 4 декабря. Все четыре команды выйдут в полуфинал клубного чемпионата мира. Турнир завершится 8 декабря.
В 2018 году победителем этих соревнований стал итальянский «Трентино».
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