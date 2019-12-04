Лихачёв хочет, чтобы ЧМ-2021 по пляжному футболу прошёл на Красной площади

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв надеется, что матчи чемпионата мира 2021 года пройдут на Красной площади. Турнир состоится в Москве с 1 по 11 июля.
«Если меня спросят, то хотелось бы, чтобы турнир прошёл на Красной площади. Для меня это площадка номер один.
Новый контракт? Соглашение с РФС истекает в декабре. Буду ли я его продлевать, станет известно в последней декаде декабря.
У нашей сборной не так много домашних турниров, пока о матчах в других городах речи не идёт. Хотя игра команды вызывает интерес в регионах", — цитирует Лихачёва ТАСС.
Под руководством Лихачёва сборная России дважды выиграла чемпионат мира (2011, 2013), пять раз — Евролигу (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), дважды — Кубок Европы (2010, 2012), трижды — Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015), Европейские игры (2015).
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