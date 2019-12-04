CAS не стал отменять отстранение Федерации тяжёлой атлетики Египта

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации тяжёлой атлетики Египта (EWF), которая ранее не согласилась с отстранением Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF). Об этом сообщается на официальном сайте CAS.



Причиной дисквалификации Федерации тяжёлой атлетики Египта стала проверка ряда местных спортсменов — допинг-пробы семи тяжелоатлетов показали положительный результат. Пятеро из них — юниоры.



Федерация тяжёлой атлетики Египта приняла решение оспорить решение Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), однако CAS, рассмотрев их апелляцию, отклонил её.



Отстранение EWF рассчитано на два года. Таким образом, в течение этого времени ни один из египетских спортсменов не сможет участвовать в международных соревнованиях.