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CAS не стал отменять отстранение Федерации тяжёлой атлетики Египта

CAS не стал отменять отстранение Федерации тяжёлой атлетики Египта
Другие / Прочие виды спорта 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации тяжёлой атлетики Египта (EWF), которая ранее не согласилась с отстранением Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF). Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Причиной дисквалификации Федерации тяжёлой атлетики Египта стала проверка ряда местных спортсменов — допинг-пробы семи тяжелоатлетов показали положительный результат. Пятеро из них — юниоры.

Федерация тяжёлой атлетики Египта приняла решение оспорить решение Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), однако CAS, рассмотрев их апелляцию, отклонил её.

Отстранение EWF рассчитано на два года. Таким образом, в течение этого времени ни один из египетских спортсменов не сможет участвовать в международных соревнованиях.

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