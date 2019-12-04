Леонова: Загитова может обойтись без тройного акселя или четверных

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова уверена, что олимпийская чемпионка Алина Загитова может конкурировать с юными подругами по группе Этери Тутберидзе даже без элементов ультра-си.

«Если и завершать карьеру, то это имело смысл делать после чемпионата мира. В тот момент это было бы логичным решением, ведь она выиграла последний недостающий титул в карьере. Она решила остаться, значит, у неё есть мотивация и желание продолжать выступать, а это самое главное. Значит, надо кататься и кататься. И выигрывать.

Конкуренцию Алина ещё выдерживает. На японском этапе она на равных боролась с Кихирой! У Алины отличные GOE, хорошие заходы, выезды, очень высокие оценки за компоненты. Не хватает только ультра-си, но на данном этапе Загитова может обойтись даже без тройного акселя или четверных.

Алина может иначе усложнить программу, если переставит все свои каскады во вторую половину программы. При чистом исполнении это даст ей очень хорошую надбавку в оценках. Сейчас Загитова катает упрощённый вариант своего контента, и у неё точно есть потенциал усложняться. Думаю, Алине это вполне под силу и тренерский штаб рассматривает такой вариант. Просто пока что не хватает, возможно, физической готовности. Чтобы делать сложные каскады в конце проката, нужна большая выносливость.

Вспомните лучшие прокаты Загитовой — она набирала под 240 баллов. А к этой сумме, кроме неё, подобрались пока что только Трусова и Косторная. Так что Алину я бы не списывала. Я ещё после первого этапа поняла, что Загитова попадёт в финал Гран-при вместе с юниорками Тутберидзе», — приводит слова Леоновой «Спорт Бизнес Online».