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Фигурист Мозалёв лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при

Фигурист Мозалёв лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при
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В Турине (Италия) стартовал финал Гран-при по фигурному катанию. Соревнования открыли юноши, которые представили свои короткие программы. По итогам прокатов лидерство захватил россиянин Андрей Мозалёв, он получил от судей оценку 82,45 балла.

Вторым стал ещё один представитель России Даниил Самсонов (77,75). Тройку лидеров замкнул японец Шун Сато (77,25). Россиянин Пётр Гуменик (72,16) – четвёртый.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия)
Юноши. Короткая программа

1. Андрей Мозалёв (Россия) – 82,45
2. Даниил Самсонов (Россия) – 77,75
3. Шун Сато (Япония) – 77,25
4. Пётр Гуменик (Россия) – 72,16
5. Даниэль Грассль (Италия) – 71,95
6. Юма Кагияма (Япония) – 71,19.

Прямая трансляция финала Гран-при по фигурному катанию.

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