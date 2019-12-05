Панфилова и Рылов выиграли короткую программу в финале юниорского Гран-при

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия), завершились соревнования в короткой программе у юниорских спортивных пар. Победу в них одержал российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, который получил от судей оценку 68,80 балла.
Вторыми стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (66,64), Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (64,90) — третьи.
Из шести дуэтов пять представляли Россию.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия)
Юниоры. Спортивные пары. Короткая программа
Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 68,80
Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 66,64
Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 64,90
Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 64,64
Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 63,89
Анника Хоке/Роберт Кункель (Германия) — 59,47.
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