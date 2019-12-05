Панфилова и Рылов выиграли короткую программу в финале юниорского Гран-при

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия), завершились соревнования в короткой программе у юниорских спортивных пар. Победу в них одержал российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, который получил от судей оценку 68,80 балла.

Вторыми стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (66,64), Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (64,90) — третьи.

Из шести дуэтов пять представляли Россию.



Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия)

Юниоры. Спортивные пары. Короткая программа



Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 68,80

Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 66,64

Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) — 64,90

Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 64,64

Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 63,89

Анника Хоке/Роберт Кункель (Германия) — 59,47.

Прямая трансляция финала Гран-при по фигурному катанию.