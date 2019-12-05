Определился расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по гандболу

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Эдуардом Кокшаровым определился с расширенным составом команды, которая будет готовиться к чемпионату Европы — 2020. В списке — 28 спортсменов, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Чемпионат Европы по гандболу пройдёт с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции. На групповом этапе россияне сыграют с Венгрией, Данией и Исландией.
Расширенный состав сборной России
Вратари: Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор», Украина), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);
левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Сергей Николаенков (СКИФ), Игорь Сорока («Мотор», Украина), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);
левые полусредние: Дмитрий Санталов, Сергей Марк Косоротов (оба — «Чеховские медведи»), Сергей Горбок («Вардар», Македония), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия);
разыгрывающие — Павел Атьман («Вардар», Македония), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Кирилл Котов («Чеховские медведи»);
линейные: Сергей Горпишин, Глеб Калараш (оба — «Вардар», Македония), Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо Астрахань»), Вячеслав Касаткин («Виктор»), Максим Михалин (СКИФ);
правые полусредние: Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба — «Чеховские медведи»), Константин Игропуло («Висла», Польша);
правые крайние: Дмитрий Ковалев, Алексей Фокин (оба — «Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония).
- 6 декабря 2019
-
00:26
-
00:03
- 5 декабря 2019
-
23:47
-
23:46
-
23:19
-
22:50
-
22:50
-
22:49
-
22:22
-
21:06
-
20:43
-
19:32
-
19:25
-
19:13
-
18:31
-
18:22
-
18:10
-
17:53
-
17:47
-
17:29
-
15:42
-
15:07
-
14:43
-
14:15
-
14:08
-
13:53
-
13:37
-
13:26
-
13:15
-
13:03
-
12:36
-
12:15
-
11:45
-
11:32
-
09:29