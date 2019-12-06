Гунина обыграла Костенюк и набрала первые очки на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако

В Монако сыграны партии третьего тура второго этапа женского Гран-при ФИДЕ.



Россиянка Валентина Гунина выиграла у соотечественницы Александру Костенюк. Для Гуниной эти очки стали первыми на турнире — ранее она дважды проиграла.



В параллельных матчах тура Александра Горячкина обыграла китаянку Чжао Сюэ, Екатерина Лагно потерпела поражение от украинки Марии Музычук, а представительница Грузии Нана Дзагнидзе переиграла немку Элизабет Петц.



Вничью сыграли Хампи Конеру из Индии и украинка Анна Музычук, представительница Индии Харика Дронавалли и Пиа Крамлинг из Швеции.



В третьем туре соперницей Лагно станет Анна Музычук, Костенюк встретится с Марией Музычук, Гуниной будет противостоять Чжао Сюэ, Горячкина сойдется с Дронавалли.