Гунина обыграла Костенюк и набрала первые очки на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако
В Монако сыграны партии третьего тура второго этапа женского Гран-при ФИДЕ.
Россиянка Валентина Гунина выиграла у соотечественницы Александру Костенюк. Для Гуниной эти очки стали первыми на турнире — ранее она дважды проиграла.
В параллельных матчах тура Александра Горячкина обыграла китаянку Чжао Сюэ, Екатерина Лагно потерпела поражение от украинки Марии Музычук, а представительница Грузии Нана Дзагнидзе переиграла немку Элизабет Петц.
Вничью сыграли Хампи Конеру из Индии и украинка Анна Музычук, представительница Индии Харика Дронавалли и Пиа Крамлинг из Швеции.
В третьем туре соперницей Лагно станет Анна Музычук, Костенюк встретится с Марией Музычук, Гуниной будет противостоять Чжао Сюэ, Горячкина сойдется с Дронавалли.
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