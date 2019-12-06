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Гунина обыграла Костенюк и набрала первые очки на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако

Гунина обыграла Костенюк и набрала первые очки на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако
Другие / Шахматы 0

В Монако сыграны партии третьего тура второго этапа женского Гран-при ФИДЕ.

Россиянка Валентина Гунина выиграла у соотечественницы Александру Костенюк. Для Гуниной эти очки стали первыми на турнире — ранее она дважды проиграла.

В параллельных матчах тура Александра Горячкина обыграла китаянку Чжао Сюэ, Екатерина Лагно потерпела поражение от украинки Марии Музычук, а представительница Грузии Нана Дзагнидзе переиграла немку Элизабет Петц.

Вничью сыграли Хампи Конеру из Индии и украинка Анна Музычук, представительница Индии Харика Дронавалли и Пиа Крамлинг из Швеции.

В третьем туре соперницей Лагно станет Анна Музычук, Костенюк встретится с Марией Музычук, Гуниной будет противостоять Чжао Сюэ, Горячкина сойдется с Дронавалли.

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