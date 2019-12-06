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«Русские — суровые люди». Норвежского «летающего лыжника» не пустили в Россию

«Русские — суровые люди». Норвежского «летающего лыжника» не пустили в Россию
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Томас Аасен Маркенг сообщил, что его не пустили в Россию на этап Кубка мира в Нижнем Тагиле. Из-за проблем с документами 19-летний спортсмен был вынужден вернуться на родину.

«Должен признаться, это было очень некомфортно. Русские — суровые люди. Они взяли мой паспорт, и я ждал несколько часов. Остальные члены сборной прошли, а я просто сидел в углу и ждал. Все двери вокруг были закрыты. Спустя несколько часов мне сказали, что я должен возвращаться домой.

Очень жаль, ведь я так хотел выступить России. Кажется, там отличный трамплин, который здорово мне подошёл бы», — приводит слова Маркенга NRK.

Маркенг также сообщил, что был вынужден провести ночь в аэропорту. Соревнования в Нижнем Тагиле пройдут 7-8 декабря.

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