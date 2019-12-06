Прыгун в высоту Лысенко прокомментировал отстранение за пропуск допинг-тестов

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года, российский прыгун в высоту Данил Лысенко, ставший героем документального фильма «Восхождение», прокомментировал своё отстранение за нарушение антидопинговых правил.

«Я пропустил три допинг-теста из-за того, что забывал менять своё местонахождение. Сезон был напряжённый, я много ездил по соревнованиям, иногда проезжал за неделю по трём стартам. И, видимо, из-за этого так получилось… Мне запрещено давать какие-либо комментарии по существу дела, я давал подписку. Когда всё закончится, с удовольствием всё расскажу. Но пока не имею права говорить об этом.

Было непросто, да. Но я никого не виню. Я же сам получил три «флажка», сам лишил себя медалей, эмоций и всего остального. Что тут теперь скажешь?» — цитирует Лысенко «Спорт-экспресс».

Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

21 ноября AIU временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за предоставления ложных сведений в ходе расследования по Лысенко. Позднее Шяхтин подал в отставку.

Шляхтин: ВФЛА не имеет отношения к фальсификации документов Лысенко