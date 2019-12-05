Ласицкене — о ВФЛА: опять всё проигнорируют и пойдём по девятому кругу ада

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене оценила предложения РУСАДА, направленные на восстановление членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. РУСАДА предложило создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА, а также выступило за отстранение от работы всего тренерского штаба сборной России.

«Мне нравится основной посыл плана антикризисных мер РУСАДА. Происходящее сейчас — абсурд! Из кошмара, в который нас завели Шляхтин и его команда, нас якобы выводят… люди Шляхтина. Не нынешнее руководство лёгкой атлетики должно определять, кто будет готовиться к Олимпиаде, тренировать и как вообще нам жить дальше. ВФЛА и сборной требуются зачистки. Проблемных вопросов слишком много, начиная от состава сборной, тренерского состава, системы подготовки и до распределения атлетов на сборы, распределения зарплат и экипировки, которая не доходит до многих ребят, но продаётся тоннами на чёрном рынке.



Всё это должно было быть решено нынешними руководителями ещё три года назад. А они просто перемешали людей и сделали вид, что всех поменяли и всё исправили. И теперь у нас нет ни работоспособной ВФЛА, ни спортсменов, которые могут выступать на международных соревнованиях, ни лёгкой атлетики как таковой. Правда, я думаю, что все опять всё проигнорируют, сошлются на то, что это невыполнимо, и мы пойдём по девятому кругу ада, где отдуваться за всех будут лишь „чистые“ спортсмены», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

В середине ноября независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Шляхтин позднее подал в отставку с поста президента ВФЛА.



22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления ВФЛА. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса.

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