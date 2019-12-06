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Женская сборная России по гандболу одержала пятую победу подряд на ЧМ-2019

Женская сборная России по гандболу одержала пятую победу подряд на ЧМ-2019
Другие / Гандбол 0

Женская сборная России по гандболу в заключительном туре предварительного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Швеции со счётом 30:22. В составе сборной России самым результативным игроком стала Ярослава Фролова (11 мячей).

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Предварительный этап. Группа D. 5-й тур. Кумамото, Япония
Россия — Швеция — 30:22 (16:12).

Сборная России на чемпионате мира—2019 выиграла пятый матч подряд. Ранее подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго и Японии.

Россиянки вышли в основной этап соревнований, заняв первое место в группе D. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

ЧМ-2019 (ж). Группа D. 5-й тур
06 декабря 2019, пятница. 14:30 МСК
Россия
Окончен
30 : 22
Швеция
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