Женская сборная России по гандболу одержала пятую победу подряд на ЧМ-2019

Женская сборная России по гандболу в заключительном туре предварительного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Швеции со счётом 30:22. В составе сборной России самым результативным игроком стала Ярослава Фролова (11 мячей).



Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Предварительный этап. Группа D. 5-й тур. Кумамото, Япония

Россия — Швеция — 30:22 (16:12).

Сборная России на чемпионате мира—2019 выиграла пятый матч подряд. Ранее подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго и Японии.



Россиянки вышли в основной этап соревнований, заняв первое место в группе D. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.