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Войнова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира по велотреку

Войнова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира по велотреку
Другие / Велоспорт 0

Россиянка Анастасия Войнова завоевала золотую награду в спринте во второй соревновательный день на этапе Кубка мира по велоспорту на треке. Турнир проходит в Новой Зеландии.

В финале Войнова победила Келси Митчелл из Канады. Ещё одна представительница России, Дарья Шмелева, проиграла австралийке Стефани Мортон в матче за бронзовую медаль.

Россиянин Шейн Перкинс стал вторым в дисциплине кейрин. Победу одержал Азизулхасни Аванг из Малайзии, призовую тройку замкнул представитель Австралии Мэттью Глетцер.

Войнова выступает за сборную России в различных дисциплинах начиная с 2009 года. Она является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года, четырёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европейских игр 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.

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