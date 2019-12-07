Войнова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира по велотреку

Россиянка Анастасия Войнова завоевала золотую награду в спринте во второй соревновательный день на этапе Кубка мира по велоспорту на треке. Турнир проходит в Новой Зеландии.

В финале Войнова победила Келси Митчелл из Канады. Ещё одна представительница России, Дарья Шмелева, проиграла австралийке Стефани Мортон в матче за бронзовую медаль.

Россиянин Шейн Перкинс стал вторым в дисциплине кейрин. Победу одержал Азизулхасни Аванг из Малайзии, призовую тройку замкнул представитель Австралии Мэттью Глетцер.

Войнова выступает за сборную России в различных дисциплинах начиная с 2009 года. Она является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года, четырёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европейских игр 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.