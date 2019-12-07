Женская сборная России проиграла США в 1/4 финала этапа Мировой серии по регби
Женская сборная России по регби-7 уступила команде США со счётом 7:28 в четвертьфинале этапа Мировой серии. Соревнования проходят в Дубае, ОАЭ.
Первый тайм россиянки провели далеко не лучшим образом, проиграв с разницей в 14 очков. Во второй половине встречи сборная России смогла набрать 7 очков. Результативная попытка на счету Байзат Хамидовой, реализация — в активе Кристины Серединой.
За выход в финал турнира сборная США поборется с Новой Зеландией.
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