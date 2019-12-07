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Фигуристы Панфилова и Рылов выиграли турнир пар в финале юниорского Гран-при

Фигуристы Панфилова и Рылов выиграли турнир пар в финале юниорского Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями финала Гран-при среди юниоров в соревнованиях спортивных пар. Панфилова и Рылов уступили соотечественникам Диане Мухаметзяновой и Илье Миронову в произвольной программе, но по сумме двух выступлений завоевали золотые медали. Мухаметзянова и Миронов стали вторыми. Ещё одна российская пара, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, получат бронзовые медали финала юниорской серии Гран-при.

Фигурное катание. Финал Гран-при среди юниоров. Турин, Италия
Спортивные пары

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 185,23.
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 184,37.
3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 179,68.
4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 178,56.
5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 172,53.
6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 159,22.

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