Анна Щербакова на финале Гран-при. Видео проката в произвольной программе

Россиянка Анна Щербакова выиграла серебро в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия.



За произвольную программу 15-летняя фигуристка получила от судей 162,65 балла. Результат спортсменки по итогам двух прокатов составил 240,92 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Победительницей финала Гран-при стала российская фигуристка Алёна Косторная. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд. Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 162,14 балла. Её итоговый результат составил 247,59 балла.



Третье место заняла Александра Трусова, впервые исполнившая в произвольной программе четверной флип, но чисто исполненных четверных прыжков в прокате вновь оказалось три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе и стала лишь шестой.