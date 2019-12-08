Президент Международной федерации фехтования Усманов обратился к главе ВАДА

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо главе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейгу Риди, в котором призвал не допустить необоснованных ограничений в отношении чистых российских спортсменов.
«Как президент Международной федерации фехтования, прекрасно понимаю всю сложность вопроса, рассматриваемого 9 декабря 2019 года. Полностью поддерживая самые серьезные санкции против любых нарушителей допинговых правил, выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской хартии.
В рекомендациях комитета по соответствию признаётся невиновность Олимпийского комитета России, но предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях, что поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран.
Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена. Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав.
Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений", — написал Усманов в письме, текст которого приводит ТАСС.
Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Окончательное решение будет принято завтра, 9 декабря.
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