Тутберидзе – о медалях своих фигуристок в финале Гран-при: дорогу осилит идущий

Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги соревнований в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине (Италия). Подопечные специалиста завоевали три медали.



«Завершилась первая половина сезона. Дорогу осилит идущий», — написала Тутберидзе.

Фото доступно на личной странице тренера в «Инстаграме».



Победительницей финала Гран-при стала российская фигуристка Алёна Косторная. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд. Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 162,14 балла. Её итоговый результат составил 247,59 балла.



Второе место заняла Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала. По сумме баллов ей не удалось опередить Косторную.



Тройку призёров замкнула Александра Трусова, впервые исполнившая в произвольной программе четверной флип, но чисто исполненных четверных прыжков в прокате вновь оказалось три: флип, лутц и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.



Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе и стала лишь шестой.

Победный прокат российской фигуристки Косторной в финале Гран-при. Видео

Анна Щербакова на финале Гран-при. Видео проката в произвольной программе

Видео: Александра Трусова, произвольная программа на финале Гран-при