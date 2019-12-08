Пахноцкая: главное для РУСАДА — помочь тем спортсменам, которые могут пострадать

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что организация не смирится с решением исполкома ВАДА, который может отстранить Россию на четыре года от международных соревнований. Окончательное решение будет принято завтра, 9 декабря.

«На 95 процентов уверена, что решение не будет отличаться от того, что рекомендовал комитет по соответствию. Мы со своей стороны изучаем возможность воспользоваться правом не согласиться с вердиктом исполкома. Главное для РУСАДА — помочь нашим чистым спортсменам, которые могут пострадать.

Мы хотим, чтобы все понимали, что РУСАДА в своей юрисдикции сделало всё возможное, чтобы предотвратить и не допустить того, что произойдёт в ближайший понедельник. И сейчас мы хотим попытаться использовать последнюю возможность, чтобы минимизировать негативные последствия решения исполкома ВАДА для наших честных спортсменов», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.