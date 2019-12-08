Казанский «Зенит» стал бронзовым призёром клубного чемпионата мира

Казанский «Зенит» в матче за бронзовые медали клубного чемпионата мира по волейболу в Бетине (Бразилия) обыграл катарский «Аль-Райян» со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:17). Самым результативным игроком встречи в составе «Зенита» стали диагональный Цветан Соколов, принесший команде 13 очков (3 эйса). 10 очков записал на свой счёт доигровщик Фёдор Воронков, 9 (2 эйса) — Эрвин Нгапет.

Накануне в полуфинале соревнований российская команда уступила бразильскому «Сада Крузейро» (0:3).

За первое место позднее сыграют «Сада Крузейро» и итальянская команда «Любе Чивитанова».

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Бетин, Бразилия

Матч за бронзовые медали

«Зенит» (Казань) — «Аль-Райян» (Катар) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).