Тренер сборной России по шорт-треку оценил результаты Ана и Елистратова

Старший тренер мужской сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев поделился мнением о результатах олимпийского чемпиона Виктора Ана и лидера российской сборной Семёна Елистратова в начале нового сезона.

Ан пока не выигрывал индивидуальные гонки, но побеждал в мужской и смешанной эстафетах в Солт-Лейк-Сити и в мужской эстафете в Шанхае. Елистратов стал победителем забегов на 1500 м и в эстафете на этапе в Солт-Лейк-Сити, на 1000 м в Монреале и в эстафете на этапе в Шанхае.

«Виктор — молодец, будет видно позже, насколько он сможет бежать ещё лучше. Будет позже известно, как и где он будет готовиться к дальнейшим соревнованиям.

Готовность Елистратова лучше, чем в прошлом году в первой половине сезона. Что касается второй половины, то это увидим позже», — цитирует Григорьева ТАСС.