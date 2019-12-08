Колесников и Темникова завоевали золото ЧЕ по плаванию на короткой воде

Россиянин Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м комплексным плаванием в пятый день чемпионата Европы в 25-метровом бассейне, который проходит в Глазго (Великобритания). Вторым финишировал ещё один россиянин Сергей Фесиков. Бронзовым призёром стал грек Андреас Вазайос.

В финале на 200 м брассом победу одержала россиянка Мария Темникова. Евгения Чикунова заняла пятое место.

Плавание на короткой воде. Чемпионат Европы. Глазго, Великобритания

Мужчины. Комплекс. 100 м

1. Климент Колесников (Россия) – 51,15.

2. Сергей Фесиков (Россия) – 51,59.

3. Андреас Вазайос (Греция) – 51,62.

Женщины. Брасс. 200 м

1. Мария Темникова (Россия) – 2.18,35.

2. Молли Реншоу (Великобритания) – 2.19,66.

3. Мартина Карраро (Италия) – 2.19,68…

5. Евгения Чикунова (Россия) – 2.20,53.