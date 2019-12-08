Морозов стал чемпионом Европы на стометровке на короткой воде
Российский пловец Владимир Морозов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Глазго (Шотландия). Россиянин одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем. Он преодолел стометровку за 45,53 секунды.
Второе место занял итальянец Алессандро Миресси. Тройку замкнул россиянин Владислав Гринев.
Чемпионат Европы на короткой воде. Глазго (Шотландия)
Мужчины, 100 м вольным стилем
1. Владимир Морозов (Россия) — 45,53
2. Алессандро Миресси (Италия) — 45,90
3. Владислав Гринев (Россия) — 46,35.
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