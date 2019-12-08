Глава федерации: отсутствие герба не поможет борьбе с допингом

Глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, насколько спортсменам важно выходить с флагом своей страны и слышать гимн во время побед.

«Вопрос выступления с флагом очень тонкий и чувствительный. Надо к этому относиться немного по-философски. Все живём на одной земле и находимся в одной лодке. С точки зрения азарта да, мы разделены на страны. У каждой своя методика, цели. Спорт придуман не для того, чтобы заработать деньги или показать политическое или экономическое превосходство одного государства над другим.

Продемонстрировать, насколько человек может развиваться и открывать горизонты собственных возможностей. Спортивный интерес заключается в том, чтобы встретиться на соревнованиях и показать результат проделанной работы. И тут уже у каждой страны есть амбиция доказать, что её методика, тактика лучшие.

Конечно, мы бы хотели выступить на Олимпиаде под своим флагом, потому что любим и гордимся своей страной. Это же касается и гимна. Отсутствие герба не поможет борьбе с допингом. В 2018 году нас не пустили на детскую Олимпиаду за события десятилетней давности. А ведь тогда эти атлеты даже не ходили в зал. А такая возможность предоставляется раз в жизни», — приводит слова Агапитова «RT на русском».