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Свищёв — о санкциях ВАДА: российскому спорту такие удары не страшны

Свищёв — о санкциях ВАДА: российскому спорту такие удары не страшны
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв выразил мнение по поводу возможных санкций ВАДА в отношении России.

«Российскому спорту такие удары не страшны. Мы уже проходили это и в советское, и в российское время. Недавно закончилась первая волна спортивных санкций, сейчас накатывает вторая. Конечно, я очень надеюсь, что это не произойдёт, но мы люди стойкие, поэтому отнесёмся мужественно к любому решению.

Найдём возможности, наши атлеты будут представлять сборную России вне зависимости от того, какие санкции будут применены. Будем адаптироваться. Как и говорил президент Владимир Путин, станем отстаивать интересы и права наших атлетов во всех судах», — приводит слова Свищёва «RT на русском».

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