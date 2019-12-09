Свищёв — о санкциях ВАДА: российскому спорту такие удары не страшны
Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв выразил мнение по поводу возможных санкций ВАДА в отношении России.
«Российскому спорту такие удары не страшны. Мы уже проходили это и в советское, и в российское время. Недавно закончилась первая волна спортивных санкций, сейчас накатывает вторая. Конечно, я очень надеюсь, что это не произойдёт, но мы люди стойкие, поэтому отнесёмся мужественно к любому решению.
Найдём возможности, наши атлеты будут представлять сборную России вне зависимости от того, какие санкции будут применены. Будем адаптироваться. Как и говорил президент Владимир Путин, станем отстаивать интересы и права наших атлетов во всех судах», — приводит слова Свищёва «RT на русском».
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