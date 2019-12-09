Президент ВАДА прокомментировал отстранение России от крупнейших соревнований

Президент ВАДА Крэйг Риди выступил с заявлением по поводу решения исполкома организации на четыре года отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях. При этом ВАДА пока не уточнило, какие соревнования входят в эту категорию.

«Сегодняшнее сильное решение исполкома свидетельствует о настрое ВАДА действовать решительно в отношении российского допингового кризиса благодаря крепким следственным способностям агентства, видению комитета по соответствию и недавно полученной ВАДА возможности рекомендовать весомые санкции через Стандарт соответствия, который вступил в силу в апреле 2018 года. В совокупности эти преимущества позволили исполкому принять правильные решения в нужное время.

Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Грубое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, утверждённых исполкомом в сентябре 2018 года, потребовало решительного ответа. Это именно то, что было сделано сегодня. России были предоставлены все возможности навести порядок в своём доме и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и единства спорта, но вместо этого она решила продолжать придерживаться позиций обмана и отрицания. В результате исполком ВАДА отреагировал самым решительным образом, защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не участвовали и не получали выгоды от этих мошеннических действий.

От имени исполкома и многих заинтересованных сторон, которые поддержали рекомендации комитета, я хотел бы поблагодарить членов комитета за их экспертные, продуманные рекомендации, а также отдел расследований ВАДА и судебных экспертов за их умения, усердие и решительность в том, чтобы разобраться в этом очень сложном деле», — говорится в заявлении Риди.