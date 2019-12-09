Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гендиректор ВАДА отреагировал на санкции в отношении России

Гендиректор ВАДА отреагировал на санкции в отношении России
Другие / Прочие виды спорта 0

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли прокомментировал решение исполкома ВАДА ввести санкции в отношении России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Основной целью нового Стандарта соответствия является сохранение уверенности заинтересованных сторон в приверженности ВАДА и его партнёров в том, что нужно делать всё необходимое для защиты единства спорта от бедствий допинга. Решение от сентября 2018 года о восстановлении РУСАДА при соблюдении жёстких критериев позволило выйти из тупика, и ВАДА смогло заняться этим вопросом в правовых рамках нового Стандарта соответствия.

С тех пор отдел расследований ВАДА получил данные и образцы из Москвы. В более 40 случаях они не были подвергнуты манипуляциям, в 14 случаях данные после повторного анализа проб были переданы соответствующим международным федерациям и РУСАДА для дальнейших действий. Ещё больше дел будет рассмотрено в дальнейшем.

Санкции, одобренные сегодня исполкомом за манипуляции с некоторыми данными, являются сильными и значительными, чего невозможно было бы достичь по старым правилам», — приводит слова Ниггли официальный сайт ВАДА.

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019