Гендиректор ВАДА отреагировал на санкции в отношении России

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли прокомментировал решение исполкома ВАДА ввести санкции в отношении России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Основной целью нового Стандарта соответствия является сохранение уверенности заинтересованных сторон в приверженности ВАДА и его партнёров в том, что нужно делать всё необходимое для защиты единства спорта от бедствий допинга. Решение от сентября 2018 года о восстановлении РУСАДА при соблюдении жёстких критериев позволило выйти из тупика, и ВАДА смогло заняться этим вопросом в правовых рамках нового Стандарта соответствия.
С тех пор отдел расследований ВАДА получил данные и образцы из Москвы. В более 40 случаях они не были подвергнуты манипуляциям, в 14 случаях данные после повторного анализа проб были переданы соответствующим международным федерациям и РУСАДА для дальнейших действий. Ещё больше дел будет рассмотрено в дальнейшем.
Санкции, одобренные сегодня исполкомом за манипуляции с некоторыми данными, являются сильными и значительными, чего невозможно было бы достичь по старым правилам», — приводит слова Ниггли официальный сайт ВАДА.
- 9 декабря 2019
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