В ВАДА рассказали, как РУСАДА может быть восстановлено в правах

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор оценил ситуацию с восстановлением статуса РУСАДА.



«Что касается дорожной карты для РУСАДА, хочу быть откровенным. Решение, принятое в 2018 году, предусматривает такие ситуации, и когда есть факты несоответствия, РУСАДА должно предпринимать шаги по исправлению ситуации. Мы видим несоответствие сейчас, и это подтверждается мнением международных федераций, также требующих наказания для РУСАДА. Но РУСАДА всё равно продолжит своё существование. Есть условие для его восстановления по прошествии 4-летнего срока. РУСАДА должно продемонстрировать независимость в работе и выполнения всех параметров, прописанных в кодексе. Если это не удастся, то РУСАДА не будет восстановлено в правах», — сказал Тэйлор на пресс-конференции в Лозанне.

Сегодня, 9 декабря, исполком ВАДА проголосовал за санкции в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

