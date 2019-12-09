Глава РУСАДА — о санкциях в отношении России: больше так жить нельзя

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение исполкома ВАДА поддержать рекомендации комитета по соответствию в отношении России. В частности, Россия на четыре года была отстранена от участия в крупнейших международных соревнованиях.

«Нам необходимо расследование. Больше так жить нельзя. Нужно действовать в интересах спортсменов. Пока не знаю, как президент прокомментирует эту ситуацию. Отстранение футбольной сборной? Если у нашей сборной нет никаких нарушений, почему они не могут принять участие?



Высказывание Исинбаевой? Я с уважением отношусь к ней. Лёгкая атлетика — одна из самых пострадавших федераций. Если лучшую легкоатлетку Европы не пускают на международный турнир, это серьёзно. Нам необходимо собраться с представителями всех федераций и рассматривать вопросы, связанные с программой доведения спортсменов до Олимпийских игр.

Сейчас момент истины. Сейчас во всех сообществах определяется, кто с какой стороны зеркала находится. Мы все в ответе за наш спорт. Хочу поблагодарить медиа за то, что вы доводите нашу позицию. Страна может гордиться тем антидопинговым агенством, которое есть. Мы являемся фильтром чистого спорта.



Сокращение срока зависит от наших действий. Мы вместе за честный спорт. Мы всем миром должны бороться. Это то, что позволяет нам выживать в этих условиях», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.