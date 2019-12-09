Президент МОК: решения ВАДА обязательны для исполнения МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по российскому вопросу.

«Я не буду заниматься спекуляциями по поводу развития событий, но решения ВАДА обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом, и МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение», — приводит слова Баха РИА «Новости».

Исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в Олимпийских играх и крупных международных турнирах под национальным флагом. Допущены будут только «чистые» спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Если РУСАДА в течение 21 дня не согласится с этим решением, окончательное слово окажется за Спортивным арбитражным судом (CAS).