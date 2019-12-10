Исинбаева — о решении ВАДА: санкции убийственные для российского спорта

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«Вчера оборвали телефон после вынесенного решения Исполкома ВАДА! Сказать что это полная неожиданность, не приходится. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать всё как есть или оспаривать решение в CAS, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию.⠀

Комиссия спортсменов ВАДА в своём выступлении перед принятием решения исполкома ВАДА, призывала отстранить коллективно всех российских спортсменов и никого не допустить до ОИ в Токио.

Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома ВАДА, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом», — написала Исинбаева в своём «инстаграме». ⠀