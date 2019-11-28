Исинбаева: пусть тех, кто употребляет допинг, дисквалифицируют пожизненно

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства призвал ввести против России новые санкции, предполагающие отстранение от соревнований и запрет на проведение крупных турниров в стране.

«Конечно, я шокирована рекомендациями, слишком уж смелыми и дерзкими они получились. Но это понятно, если перед Играми в Пхёнчхане решение принимал МОК, то сейчас всё во власти ВАДА. Но я надеюсь, что все рекомендации будут отменены и будет применяться индивидуальная ответственность за каждый случай.

Пусть те, кто употребляет допинг, сидят дома, пусть их дисквалифицируют пожизненно. Те, кто им помогал, тоже пусть будут отстранены от спорта. Но не так, как предлагается: коллективно, всех без разбора. Это уже ни в какие ворота не лезет», — цитирует Исинбаеву ТАСС.