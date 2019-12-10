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Ганус: России нужны новые лидеры, которым спортсмены поверят

Ганус: России нужны новые лидеры, которым спортсмены поверят
Другие / Прочие виды спорта 0

Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, призвал к смене кадрового состава российских спортивных чиновников.

«Что теперь? Мы будем заниматься восстановлением нашего спорта, потому что в результате действий и решений ВАДА РУСАДА сохранило свою полную функциональность. Мы, наоборот, воспринимаемся как конструктивная сторона, мы являемся мостом восстановления доверия для нашего спорта.

Нам нужны новые лидеры, которым спортсмены поверят. Те, кто принимал решения по выводу страны из допингового кризиса, были неэффективны», — приводит слова Гануса «Медуза».

Ганус — о санкциях ВАДА: ждём от президента России решительных действий
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