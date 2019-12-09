Ганус — о санкциях ВАДА: ждём от президента России решительных действий

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал санкции ВАДА в отношении России за нарушение антидопинговых правил.

Решением исполкома ВАДА Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

«У нас есть президент, мы ждём от него решительных действий. Нужно провести детальное расследование, найти эту базу. На этом ничего не завершено. Вопрос продолжительности санкций зависит от предоставления данных. Эти данные никогда не хранятся на компьютерах 2003 года. Я продолжаю призывать провести детальное расследование, найти эти базы. Мне непонятно, как можно было провалить эти изменения. Вопрос не в количестве нарушений, а в том, что мы с этим делаем. Защищая ошибки прошлого, допускаем новые. Давайте с уважением относиться к отделу расследования ВАДА.

Нужно дать нашим спортсменам жить полноценной спортивной жизнью. 19 декабря будет совет РУСАДА, на котором будет принято решение об апелляции. Слушания будут публичными, весь мир узнает доводы и аргументы. Нам важно защищать не только права, но и историю, чтобы Россию не ассоциировали с допингом.

Если данные будут восстановлены, буду выполнены остальные условия, будет рассматриваться вопрос сокращения срока.

Некоторые говорят, что я кого-то пугаю? Меня поражает то, что мы не хотим слышать. Кто будет отвечать перед спортсменами лёгкой атлетики? Нам нужно обращаться к культурным традициям. «Имеющий уши, услышит». Что ещё нужно? Нам нужны изменения. Так жить нельзя.

Вина РУСАДА? Какая вина? Указано, что РУСАДА — единственная организация, которая в полном объёме соответствует требованиям", — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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