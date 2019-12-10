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Грей-Томпсон — о решении ВАДА: для чистых россиян это позорная ситуация

Грей-Томпсон — о решении ВАДА: для чистых россиян это позорная ситуация
Другие / Лёгкая атлетика 0

Баронесса Танни Грей-Томпсон, одна из самых титулованных британских паралимпийских спортсменок, прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Будут чистые российские спортсмены, это позорная ситуация для них. Но есть много других чистых спортсменов, которые пострадали от действий тех, кто принимал допинг. Для чистых спортсменов, британских спортсменов, которые проиграли, например команда бобслеистов, получившая медали годы спустя, это не компенсация», — приводит слова Грей-Томпсон BBC.

За карьеру Грей-Томпсон завоевала 11 золотых медалей Паралимпийских игр в лёгкой атлетике.

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