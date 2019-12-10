Роднина назвала виновных в отстранении России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года.

«Больно и обидно. Просто непонятно, для чего это всё. Видно, мы очень раздражаем. Я понимаю, что сейчас всякие наши очень большие мыслители от спорта, которые сами в лучшем случае зарядку делали в детстве, начнут высказывать своё мнение. Ну давайте хлопнем дверью, на 10 лет уйдём из международного спорта. Прежде чем хлопать дверью, надо всё очень хорошо взвесить.



Мы почему-то всё время хотим стричь сверху, но не может министр спорта или председатель Олимпийского комитета стоять над каждым спортсменом и проверять, что он ест и что он пьёт. Мы сделали все изменения в законах, но пока ещё эти законы не работают. Почему? Потому что идёт круговая порука. Первые, кто работает со спортсменами, — это федерации. Значит, федерации опять что-то прошлёпали», — цитирует Роднину «Подъём».

Российская сторона была наказана за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях