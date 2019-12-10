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Далалоян: даже выступление под нейтральным флагом нам не гарантировано

Далалоян: даже выступление под нейтральным флагом нам не гарантировано
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«Абсолютно не согласен с такой категоричностью ВАДА и отношением к тем спортсменам и людям, которые никоим образом не причастны ко всему происходящему.

Пока не могу дать никакой конкретики по моему мнению о выступлении под нейтральным флагом, так как в моём понимании даже выступление под нейтральным флагом для нашей команды не гарантировано», — цитирует Далалояна РИА «Новости».

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было.

ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

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