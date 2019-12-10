Далалоян: даже выступление под нейтральным флагом нам не гарантировано

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«Абсолютно не согласен с такой категоричностью ВАДА и отношением к тем спортсменам и людям, которые никоим образом не причастны ко всему происходящему.

Пока не могу дать никакой конкретики по моему мнению о выступлении под нейтральным флагом, так как в моём понимании даже выступление под нейтральным флагом для нашей команды не гарантировано», — цитирует Далалояна РИА «Новости».

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было.

ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.