Канадский ходок: не поверю в чистоту нейтральных атлетов из России

Канадский ходок Эван Данфи оценил возможность допуска российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) в нейтральном статусе.

«Если я буду стоять на старте рядом с нейтральным спортсменом, то у меня будет мало веры в его чистоту. Не думаю, что принятое решение изменит мою точку зрения. Хотя это и хороший вариант, но этого точно недостаточно. Не знаю, окажет ли это какое-то влияние вообще. Мы уже были в подобной ситуации раньше, и это ни на что не повлияло. Я скептически отношусь к возможности перемен.

Я гордился тем, что находился на старте в Рио-де-Жанейро, и знал, что соревнуюсь с самыми чистыми атлетами нынешнего поколения», — приводит слова Данфи The Canadian Press.

Вчера, 9 декабря, ВАДА отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.