Чемпионка ОИ о санкциях к России: что же нужно сделать для полного отстранения?

Член комитета спортсменов ВАДА, олимпийская чемпионка, бывшая канадская лыжница Бекки Скотт отреагировала на решение ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской лаборатории.

«Важно прочесть то, что написано мелким шрифтом. То, что продвигается как отстранение, на самом деле им не является. Этого недостаточно. Это не соответствует тому, что действительно отвечает принципам честного спорта и защищает чистых спортсменов. ВАДА не использовало власть и полномочия, чтобы применить самой или призвать к полной дисквалификации.



Я чувствую, что решение не оправдало ожиданий от организации в свете серьёзности нарушений, мошенничества и коррупции, которые мы наблюдали в последние несколько лет.

Что же нужно сделать для полного отстранения? Если многолетняя, повсеместная государственная допинговая программа в спорте, высмеивание антидопинговой системы и правил, а также тех, кто их создаёт и придержается, — это всё недостаточно, то что же нужно сделать?» — приводит слова Скотт CBC.

В сентябре 2018 года Скотт покинула комитет ВАДА по соответствию в знак протеста против восстановления Российского антидопингового агентства.

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