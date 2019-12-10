Трефилов: на сегодняшнем поколении отсутствие гимна так не отражается

Вице-президент Федерации гандбола Евгений Трефилов прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Новые санкции против российского спорта связаны с фальсификацией данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Что касается ВАДА, то так много уже сказано. Мне, конечно, особенно обидно, что люди, которые принимали решение об отстранении, и люди, которые делали все это, берут и вот так выбрасывают 140 миллионов человек, хватит ерундой заниматься, в политику в спорте играть. Да, понимаю, спорт уже и есть политика, но остановитесь хотя бы, где-то же должна быть эта остановка.

Если попадаем на Олимпиаду, то даже под флагом пяти колец надо доказывать, что есть такие спортсмены, есть такие чемпионы и есть такая страна. Важен результат, напомним тем самым о себе, что мы есть, что мы — живы. Хочется, чтобы наши руководители больше не вляпывались, всей правды мы, конечно, до конца не знаем и не узнаем — да ну нам это не нужно. Нам нужно, чтобы команда была на Олимпиаде и чтобы все знали — есть такая страна Россия, которая может немножко подпортить кому-нибудь портрет.

Отсутствие гимна? На сегодняшнем поколении это так не отражается, как на нашем, я в шесть утра просыпался с гимном Советского Союза и ложился тоже с ним. Они-то уже другое поколение, но всё равно, гимн и флаг должны обязательно быть, буду рад, даже если вынесут знамя Победы. Будем надеяться, надежда — это главное», — цитирует Трефилова ТАСС.