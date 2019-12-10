Матч ЧЕ-2020 по регби Россия — Испания пройдёт в Сочи

Стадион «Фишт» в Сочи примет матч чемпионата Европы по регби 2020 года между сборными России и Испании, информирует официальный сайт Федерации регби России (ФРР).
Поединок состоится 1 февраля, начало — в 14:00 мск.
На ЧЕ-2020, помимо России и Испании, выступят ещё четыре сборные — Бельгии, Грузии, Португалии и Румынии.
Действующими чемпионами Европы являются грузинские регбисты. Российская команда на турнире в 2019 году заняла четвёртое место.
Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпиаде 2014 года. На арене проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. Кроме того, стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинальный поединок между сборными России и Хорватии.
Вместимость стадиона «Фишт» составляет более 44 тысяч человек.
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