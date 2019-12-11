РУСАДА получило уведомление о несоответствии критическому требованию ВАДА

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что организация получила официальное уведомление от ВАДА о несоответствии критическому требованию, а также предлагаемые последствия и условия восстановления.
Ранее исполком ВАДА отстранил Россию от крупных спортивных соревнований на четыре года за махинации с базой данных Московской лаборатории.
«В мой адрес пришло официальное уведомление от ВАДА о несоответствии критическому требованию на основании фактов, изложенных в рекомендации комитета по соответствию. Также в этом уведомлении изложены последствия, указанные в рекомендации, и условия восстановления РУСАДА.
В письме говорится, что РУСАДА имеет в своем распоряжении 21 день, чтобы оспорить в письменной форме утверждения ВАДА о несоответствии и/или последствиях несоответствия, предложенных ВАДА, и/или условий восстановления, предложенных ВАДА.
Копии официального уведомления были отправлены ВАДА министру спорта России Павлу Колобкову, а также в Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет», — цитирует Гануса ТАСС.
РУСАДА может оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.
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