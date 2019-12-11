ВФЛА объявила о дисквалификации за допинг двух спортсменов

Всероссийская федерация лёгкой атлетики на своём официальном сайте объявила о дисквалификации на год спринтера Игоря Образцова. Бегун признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.1. «Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена»).

Срок дисквалификации отсчитывается с 29 апреля 2019 года. Все результаты Образцова с 26 апреля 2019 году будут аннулированы.



За нарушение антидопинговых правил на четыре года была дисквалифицирована Наталья Садилова, выступающая в дисциплине «трейл». Она нарушила два пункта Общероссийских антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки был обнаружен мельдоний. Кроме того она нарушила п. 2.3 — «уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб».



Спортсменка дисквалифицирована с 27 июня 2019 года. Аннулированию подлежат результаты Садиловой, показанные с 12 мая 2019 года.