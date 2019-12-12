Скобрев: если у ВАДА есть желание реально помочь спортсменам, так помогите

Чемпиона мира по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ввести санкции против России, а также вспомнил свою дисквалификацию 2017 года.



«Даже если говорить об обвинениях в мою сторону, то я лет двадцать выступал на соревнованиях, тренировался у самых разных специалистов, в том числе у американских, итальянских и голландских, и все мои допинг-пробы были в основном взяты заграницей. И всё равно нашёлся какой-то неадекватный Родченков со своим списком, который решил, что я вхожу в группу сомнительных атлетов из России. Это неприятная история, и таких у нас много.



Ни я, ни наши спортивные руководители не отрицают, что какие-то манипуляции с данными Московской лаборатории проводились. Но нельзя всех чесать под одну гребёнку и создавать условия такого напряжения, когда спортсмен должен готовиться, должен думать о том, как улучшить свои показатели, а вместо этого ему приходится размышлять о том, какое будет следующее слушание и что на нём сказать. При этом кроме правды говорить в принципе и нечего, потому что она зафиксирована в протоколах, которые мы сдаём с допинг-тестами заграницей. Это, конечно, безумие. Если у ВАДА есть желание реально помочь спортсменам, так помогите, а не мешайте ребятам готовиться к Играм и создавать реальную конкуренцию», — цитирует Скобрева RT.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.