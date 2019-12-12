Мартин перед полуфиналом ЧМ рассказал о сильных сторонах сборной Нидерландов

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин выразил мнение, что полуфинальный матч с командой Нидерландов на чемпионате мира по гандболу окажется крайне трудным для его команды.
«Сборная Нидерландов до начала чемпионата считалась одним из фаворитов, она остаётся им и сейчас. Голландки играли в полуфиналах на прошлом и позапрошлом мировых первенствах.
В любом случае это будет тяжёлый матч, у них есть быстрые игроки, но мы готовы, тренируемся и выкладываемся по максимуму. Думаю, нас ждёт интересная и захватывающая игра", — приводит слова Мартина ТАСС.
Сборная России — единственная команда на нынешнем чемпионате мира, не потерпевшая пока ни одного поражения. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
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